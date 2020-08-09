حمد بن جاسم يدعو السعودية للتوقف عن "مغامرة" لا يحمد عقباها

وجه رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الأحد، ما وصفها بـ"النصيحة" للمملكة العربية السعودية، محذرا من أن استمرار السياسات الحالية يهدد مستقبل السعودية والمنطقة، على حد تعبيره.

وقال حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقة الكبرى لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها". في إشارة إلى الأنباء الأخيرة عن محاولة استهداف المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري.

مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقه الكبرى لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 9, 2020

وأضاف "فكما نرى ونتابع، فإن أغلب الجهد في المملكة يذهب ويتوجه للانتقام من أي شكل من أشكال الرأي المعارض، وإرهاب أصحابه في الداخل والخارج على كل المستويات".

وتابع "الإصلاح يبدأ دائما في الداخل ومنه، بخطوات تخفف الاحتقان، مثل إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين، سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا. وحين يحدث ذلك تتحقق المصالحة الداخلية، وتتوجه الجهود للبناء الداخلي والاهتمام برفاهية الشعب السعودي، الذي يستحق أن تسخر من أجله كل الطاقات".

سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا. وحين يحدث ذلك تتحقق المصالحة الداخلية، وتتوجه الجهود للبناء الداخلي والاهتمام برفاهيه الشعب السعودي، الذي يستحق أن تسخر من أجله كل الطاقات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 9, 2020

ودعا حمد بن جاسم إلى "الكف عن السياسات والإجراءات المغامرة ومشاريع الاغتيالات وتهديد المعارضين في الخارج باحتجاز نسائهم وأطفالهم وآبائهم وأقاربهم، والشروع في عهد جديد يبدأ دائما بتسخير الجهد للتنمية الداخلية في كل المجالات، وانتهاج سياسة التسامح بكل معانيها".

وأوضح "ما يدعوني لهذا القول هو خوفي، ليس على المملكة فحسب، بل على المنطقة كلها، ذلك لأن الاستمرار في السياسات والمغامرات الحالية سيؤدي إلى تراكم الأسباب التي تتيح للمتربصين بمنطقتنا استغلال هذا الوضع المؤسف وابتزاز المملكة بسبب هذه المغامرات".

وما يدعوني لهذا القول هو خوفي، ليس على المملكه فحسب، بل على المنطقه كلها، ذلك لأن الاستمرار في السياسات والمغامرات الحالية سيؤدي إلى تراكم الأسباب التي تتيح للمتربصين بمنطقتنا استغلال هذا الوضع المؤسف وابتزاز المملكة بسبب هذه المغامرات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 9, 2020

وأردف "قد يقول البعض إنني أتحدث بشماتة، لكن هذا ليس من طبعي، إن أريد إلا النصح ما استطعت، والدعوة إلى التوقف عن المكابرة وعن نهج المغامرة الذي لا تحمد عواقبه دائما، كما علمتنا عِبَرُ التاريخ".

وتابع بالقول: "مرة أخرى فإني أنصح بإغلاق ملف خاشقجي وملف الجبري، فخطوة كهذه لا تعتبر هزيمة بل هي تصحيح لمسار خطير".