عون يؤكد محاسبة كل من يثبت تورطه في انفجار بيروت

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمام مؤتمر دعم لبنان، اليوم الأحد، أن كل من يثبت تورطه في انفجار بيروت سوف تتم محاسبته وفق القانون.

وقال عون أمام مؤتمر المانحين لدعم لبنان، والذي دعت إليه باريس افتراضيا عقب الحادث، " لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، إذ وحدها، العدالة، يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني".

وأضاف "التزمت أيضاً بأن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

وثمن الرئيس عون​ عالياً، باسمه وباسم الشعب اللبناني التضامن الدولي الذي تجلى بمسارعة قادة الدول والمسؤولين الى الحضور أو الاتصال والإعراب عن التعاطف والمؤازرة في لملمة الجراح، كما مبادرة الدول الشقيقة والصديقة إلى إرسال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة.

وأكد عون على أن "إعادة بناء ما دمر واستعادة بيروت بريقها تتطلبان الكثير"، موضحا أن "الاحتياجات كبيرة جداً وعلينا الاسراع في تلبيتها خصوصاً قبل حلول الشتاء حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى".

وشدد عون على أن تكون إدارة صندوق التبرعات المنوي إنشاؤه منبثقة عن المؤتمر.