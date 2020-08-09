أمير قطر : مواجهة الأزمة التي يعيشها لبنان رهن بتعزيز الوحدة الوطنية

قال أمير قطر تميم بن حمد خلال أعمال في كلمة له خلال "مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني"، إن انعقاد المؤتمر يعكس عزم المجتمع الدولي على مساعدة لبنان جراء الانفجار المروع.

وأعلن أن قيمة المساعدات العاجلة التي قدمتها قطر خلال الأيام المنصرمة بلغت 50 مليون دولار وأن مساهمة قطر في إعادة إعمار بيروت ودعم لبنان سيعلن عنها في برنامج خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الأمير القطري أن مواجهة الأزمة التي يعيشها لبنان رهن بتعزيز الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية، كما أشار أنه يجب أن يترك الحوار حول القضايا الداخلية للشعب اللبناني ولوعيه.

وكان أمير قطر قد أصدر يوم أمس الأول الجمعة، توجيهات عاجلة لمساعدة الشعب اللبناني، بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وهز أرجاء العاصمة اللبنانية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أمس الأربعاء، وجه أمير قطر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تحمل على متنها مساعدات وإمدادات طبية عاجلة، ومستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل لعلاج المصابين جراء انفجار مرفأ بيروت.