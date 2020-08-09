تركيا تدعو لبنان لحل مشاكلها بعيدا عن التدخل الخارجي

وقال أقطاي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "نوصي الشعب اللبناني الشقيق أن يكون موحداً ومتكاتفاً فيما بينه، فهو الآن بحاجة للتضامن والتكاتف الداخلي أكثر من أي وقت مضى من أجل تجاوز كافة المشاكل والمحن بعيداً عن رؤيتها كفرصة لمحاسبة بعضهم البعض، إذ عليهم حل مشاكلهم فيما بينهم وعدم السماح بحدوث تدخلات خارجية في شؤونهم الداخلية".

وفيما يتعلق بالوضع السياسي في لبنان والتطورات المحتملة على هذا الصعيد عقب انفجار المرفأ أضاف أقطاي "نرى أن ذلك شأناً داخلياً لبنانياً، ومن الطبيعي أن يحاسب المجتمع ويعاقب المهملين بوسائله" موضحا:

علينا أن نثق بحكمة الشعب اللبناني، ولم ولن نملي عليه أي أمر.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان عرض تركيا للبنان باستخدام ميناء مرسين لحين إعادة تشغيل مرفأ بيروت هو مقدمة لاتفاقية في البحر المتوسط بين البلدين قال أقطاي: "هناك جرح ينزف في لبنان وهمنا الوحيد حالياً تضميد هذا الجرح ووقف نزيف الدماء في البلد وكيف نستطيع النهوض بلبنان مجدداً، إن تركيا تعتبر مثل هذه الحسابات السياسية بهذا التوقيت أمر مخزي ومحرج ومهين، وتدين كل من يجري وراء مثل هذه الحسابات".

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قد أعلن أمس السبت من بيروت، استعداد بلاده للمساهمة في إعادة بناء مرفأ بيروت وتخصيص ميناء مارسين التركي للقيام بالعمليات التجارية بدلا من مرفأ بيروت حتى إعادة ترميمه.

ورأى مستشار الرئيس التركي المظاهرات العنيفة التي اندلعت في بيروت عقب الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي كرد فعل طبيعي للشعب اللبناني الغاضب مما يحصل في البلاد، لافتاً "المجتمع اللبناني يرى وجود إهمال واضح وهذا ما أدى إلى انفجار غضب الشعب".

وأضاف "الشعب الذي يدفع الثمن يكون أكثر غضباً بشكل عام، وينتظر شرارة للتعبير عن غضبه وردة فعله وعندما تأتي هذه الشرارة فلا يتردد الناس في التعبير عن غضبهم"، واصفا المظاهرات المندلعة في بيروت بأنها "ردة فعل طبيعية ضد إهمال الحكومة اللبنانية".

واستبعد أقطاي احتمال التدخل الخارجي في الاحتجاجات قائلا: "هذا مرتبط بسيكولوجية المجتمع في ظل انتشار الشائعات حول وجود إهمال للحكومة فيما حصل، ووجود معطيات كثيرة تثبت ذلك، لذا لا حاجة لأي تدخل خارجي كي يعبر الشعب عن ردة فعله واحتجاجه ضد ما جرى".

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.

وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ نحو 6 سنوات.