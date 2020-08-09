الكويت... إخماد حريق هائل... صور وفيديو

تمكنت فريق الإطفاء في الكويت، اليوم الأحد، من إخماد حريق ضخم اندلع نتيجة انقلاب صهريج وقود.

ووقعت الحادثة على طريق الجهراء، باتجاه المطلاع غربي الكويت، واستلزم للسيطرة عليه، 5 فرق إطفاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت من خلال بيان رسمي، أنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر.

فرق الاطفاء تكافح حريق صهريج وقود على طريق الجهراء مقابل نادي الجهراء الرياضي pic.twitter.com/BGqjape57e — الجريدة (@aljarida) August 9, 2020

وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة، رغم انتشار ألسنة اللھب، التي طالت سيارتين وأشجارا على جانب الطریق.

وأسفرت الحادثة عن إصابة قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.