الكويت... إخماد حريق هائل... صور وفيديو

ووقعت الحادثة على طريق الجهراء، باتجاه المطلاع غربي الكويت، واستلزم للسيطرة عليه، 5 فرق إطفاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
#الكويت حريق في #الجهراء بسبب انقلاب صهريج وقود.. وتعطل حركة المرور ولا إصابات#العربية pic.twitter.com/3cdidrZEBH— العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) August 9, 2020
(الإطفاء) الكويتية تسيطر على حريق هائل اندلع بصهريج وقود على طريق الجهراء https://t.co/myQXBhbtV1#الكويت #كونا pic.twitter.com/5X44yOUsSk— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 9, 2020
وذكرت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت من خلال بيان رسمي، أنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر.
فرق الاطفاء تكافح حريق صهريج وقود على طريق الجهراء مقابل نادي الجهراء الرياضي pic.twitter.com/BGqjape57e— الجريدة (@aljarida) August 9, 2020
وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة، رغم انتشار ألسنة اللھب، التي طالت سيارتين وأشجارا على جانب الطریق.
وأسفرت الحادثة عن إصابة قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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