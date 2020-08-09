وزير البيئة اللبناني يعلن استقالته بشكل رسمي

أعلن وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، اليوم الأحد، استقالته من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي تعم الشارع اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال قطار: "نفسي حزينة حتى الموت أمام هول الفاجعة، وإنحناءً لأرواح الضحايا الابرياء، وتضامناً مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسّساً بألم أهالي المفقودين، وتعاطفاً مع جميع المتضرّرين، ومع إنسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظلّ آليات نظام عقيم ومترهّل أضاع العديد من الفرص، وتجاوباً مع قناعاتي وضميري، قرّرت أن أتقدّم بإستقالتي من الحكومة"، بحسب ما ذكرت وكالة "lebanon24" اللبنانية.

وتابع: "وفي لحظة وحدة اللبنانيين بآلامهم أرى الأمل في قدرة شاباتنا وشبابنا على النهوض بلبنان جديد يلبّي طموحاتهم وأحلامهم، باقياً دائماً وأبداً في خدمة وطني وأهلي".

واقتحم محتجون، مساء أمس السبت، مقر وزارة الطاقة اللبنانية، وجميعة المصارف في بيروت، خلال الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، على خلفية الغضب الذي يشهده الشارع جراء انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن شهود عيان "اقتحم المحتجون مقر وزارة الطاقة اللبنانية ومقر جمعية المصارف اللبنانية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بقيام المتظاهرين باقتحام "مبنيي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة ومبنى جمعية المصارف في وسط بيروت، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر".

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.