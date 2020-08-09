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    قبيلة عربية تشكل جيشا لطرد القوات الأمريكية والمسلحين الموالين لها في سوريا

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    العالم العربي
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    أعلنت قبيلة العكيدات العربية في سوريا، اليوم الأحد، عن تأسيس (جيش العكيدات) من أبنائها، والمباشرة على الفور بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأمريكي وأعوانه ومرتزقته وأدواته في البلاد.

    وخلال اجتماع في "الخيمة العربية" بمدينة دير الزور شرقي سوريا، أكد شيوخ ووجهاء قبيلة العكيدات العربية ضرورة توحيد المواقف حيال ما يجري في منطقة الجزيرة السورية (شرق الفرات) من اعتداءات تقوم بها ميليشيا "قسد" بدعم أمريكي صهيوني وممارستهم الإجرامية والتي تمثلت مؤخرا بالاعتداء على حرمات الوطن ونهب خيراته وتصفية الرموز الوطنية.

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    وفي بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، تناول شيوخ ووجهاء قبيلة العكيدات "الظروف التي آلت إليها الأوضاع والأمور في هذه المرحلة وجرائم عصابات قسد بدعم أمريكي صهيوني والتي تجاوزت فيها كل الخطوط الحمراء.

    وأضاف البيان أن "هذه المليشيا استخدمت بعض المجرمين والشرذمة والاعتداء على حرمات الوطن والمجتمع، ونهب خيرات الوطن وتصفية الرموز الوطنية متمثلة باستهداف الشيخ مطشر الهفل بدم بارد وفي وضح النهار".

    وتابع: "نتيجة لما تقدم، وردا على ذلك يجتمع شيوخ ووجهاء قبيلة العكيدات لبحث هذه الأمور، واتخاذ ما يلزم للرد على المحتل وأدواته وعصاباته الإرهابية وتحرير كامل الأراضي السورية، لتبقى سورية قائدة الأمة العربية شامخة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد".

    وأكمل: "استجابة لرغبة أبناء العكيدات الملحة للتحرك وتنظيم الصفوف للتخلص من الاحتلال الأمريكي وأدواته، قرر شيوخ ووجهاء قبيلة العكيدات تشكيل مجلس سياسي للقبيلة من شيوخ ووجهاء القبيلة مهمته إدارة شؤونها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة وتشكيل جيش العكيدات".

    وأوضح أن هذا الجيش سيتشكل من كل عشائر القبيلة في سورية كجناح عسكري مقاوم والمباشرة فورا بالعمل لتحقيق التحرير الشامل للأراضي السورية، بالتنسيق مع الجيش العربي السوري و"القضاء على الإرهاب بكل أشكاله ومطاردة العصابات المجرمة".

    وأعلن المجلس السياسي لقبيلة العكيدات البدء بالمقاومة الشعبية ضد المحتل وأدواته ومرتزقته واعتبارهم هدفا مشروعا للمقاومة، ودعا كل من ارتبط بالمحتل وأعوانه من أبناء القبيلة والمنطقة للعودة إلى حضن الوطن، وإلا سيعتبر هدفا مشروعا للمقاومة كما حال المحتل وأدواته ومرتزقته.

    وحيا شيوخ ووجهاء قبيلة العكيدات في بيانهم ما وصفوه بـ"البطولات العظيمة لجيشنا العربي السوري وتضحيات الشهداء والمواقف البطولية لحلفاء وأصدقاء سورية، ووقوفهم إلى جانب الحق ودعم سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وأكدوا على الوحدة الوطنية أرضا وشعبا".

    يشار أن الجيش الأمريكي ومسلحو تنظيم "قسد" الخاضع له يفرضون حصارا على بلدات تمركز قبيلة "العكيدات" العربية في مدينة الشحيل، وبلدات ذيبان والحوايج والطيانة منذ خمسة أيام بعد الاحتجاجات العارمة التي خرج بها أبناء القبيلة ضد ممارسات "قسد" وأغتيال أحد شيوخها ونجاة أخر.

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