أبو الغيط: سنساعد لبنان بما هو متاح لدينا

ألقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة أمام المؤتمر الدولي لدعم بيروت واللبنانيين، الذي عقد بمبادرة ورعاية فرنسية وأممية وبحضور دولي كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسئولين.

ونقل أبو الغيط، خلال كلمته ما لمسه شخصيا خلال زيارته التضامنية للبنان، من مشاهد الدمار والخراب في الميناء، وفي مئات من المباني التي تهدمت جزئيا أو كليا، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقال أبو الغيط: "المباني هدمت ولكن عزيمة الشعب أقوى من أي وقت مضى. وأن اللبنانيين يعانون الصدمة والغضب، ولكن اليأس لم يغلبهم برغم الأزمة السياسية والاقتصادية الكبرى التي تواجهها بلادهم".

وتابع أبو الغيط "الكلمة التي استمعت إليها تتردد على ألنسة اللبنانيين هي، لا تتركونا نواجه هذه المصيبة وحدنا"، مؤكدا أن "التضامن الدولي وتدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، خاصة من الدول العربية الشقيقة، يجعله يستشعر أن لبنان لن يترك وحده أبدا".

وشدد أبو الغيط، في كلمته على حاجة لبنان إلى مساعدات عاجلة من أجل إعادة الترميم والإعمار العاجل للمباني والبيوت التي تهدمت وتضررت، خاصة في ضوء النقص الحاد في مواد البناء، والحاجة إلى سرعة إيواء المهجرين، متعهدا بأن تشحذ الجامعة إمكانيات منظومتها لمساعدة اللبنانيين.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أنه من حق الشعب اللبناني معرفة حقيقة ما حدث، وأن تطبق العدالة على المتسببين في هذا الحادث المروع.

وكشف أبو الغيط أنه ناقش هذه المسألة الهامة مع الأطراف اللبنانية، في ضوء التجاذب بين إجراء تحقيق الوطني من ناحية، ودعوات إجراء تحقيق دولي من ناحية أخرى.

وأتم أبو الغيط معلنا استعداد جامعة الدول العربية للمساعدة في أي تحقيق جاد ويتسم بالحياد من أجل الكشف عن الحقيقة ووضع المتسببين تحت طائلة العدالة.