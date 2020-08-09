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    آثار انفجار مرفأ بيروت، لبنان 6 أغسطس/ آب 2020

    بعد 5 أيام على الانفجار... أسرة موظف بمرفأ بيروت تتشبث بالأمل في عودته

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم العربي
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    انفجار مرفأ بيروت (107)
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    قبل أن يصبح في عداد المفقودين في الرابع من أغسطس/ آب، ظن غسان حصروتي الموظف في صومعة الغلال الضخمة في مرفأ بيروت لمدة 38 عاما، أنه يعمل في أكثر أماكن المدينة أمانا.

    كانت الجدران الخرسانية القوية والغرف المبنية تحت الأرض مخبأ له ولزملائه لعدة أيام، خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

    انفجار مرفأ بيروت
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    وكان يقول لأسرته مرارا إنه يقلق عليهم أكثر مما يقلق على نفسه عندما يتوجه كل صباح لمقر عمله، بسحب تقرير لوكالة "رويترز".

    وفي الساعة الخامسة والنصف، مساء يوم الثلاثاء، اتصل غسان بزوجته ابتسام وقال لها إنه سيبيت الليلة في الصومعة لأن شحنة من الحبوب ستصل ولا يستطيع المغادرة.

    وطلب منها أن ترسل له غطاء ووسادة، لكنها لم تسمع صوته مرة أخرى منذ ذلك الحين، قبل أن يدوي في كل أرجاء بيروت صوت الانفجار الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي، وينقطع الاتصال به.

    ودمر الانفجار الذي وقع في نفس ليلة انتظار غسان لشحنة الحبوب في مرفأ بيروت، الصومعة مع ما دمر وقتل 158 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من ستة آلاف وشرد ما يقدر بنحو 300 ألف لبناني بينما وصلت أثارة لأميال إلى داخل المدينة.

    وقالت وزارة الصحة أمس السبت إن 21 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين. وأرجع مسؤولون الحادثة إلى وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم، وهي مادة تستخدم في تصنيع الأسمدة والقنابل أيضا، كانت مخزنة لست سنوات في مستودع بالمرفأ دون إجراءات مناسبة للسلامة.

    ووعدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن وقوع الكارثة لكن الغضب يتأجج في نفوس السكان. ويقولون إن عمليات الإنقاذ تجري بشكل أبطأ من اللازم وإن فرصة العثور على المفقودين أحياء تتلاشى.

    وتقول أسرة غسان أنه

    على الرغم من أنهم حددوا للسلطات موقعه بالضبط وقت الانفجار، لكن جهود الإنقاذ لم تبدأ إلا بعد ذلك بنحو 40 ساعة.

    ويجتمع أفراد الأسرة في منزلهم ببيروت كل يوم وهم ينتظرون بقلق أي معلومات قد تستجد عن والدهم الغائب.

    وقال ابنه إيلي، 35 عاما: "ها الناس المفقودة تحت ما إنها (ليسوا) مجرد أرقام... بالنسبة إلهن أرقام، بالنسبة لإلنا هو بيّ وعنده أصدقاء ومحبين.. بيستهتروا بوجع الناس".

    وأكد إيلي على أنهم يحتاجون لتسليط الضوء على ضحالة مستوى إدارة الكارثة، حتى لا تتكرر الكارثة المروعة ولا الإدارة السيئة للموقف.

    وتقول أسرة غسان، الذي كان والده هو أيضا يعمل في ذات الصومعة لأربعين عاما، إنه كان مخلصا لعمله.

    وتقول ابنته تاتيانا، 19 عاما، التي تتجاذبها مشاعر اليأس والأمل: "ما حتى ودعناه بطريقة مظبوطة لو راح يروح يعني، بعدنا ناترينهم (ننتظرهم) يرجعوا كلهم".

    وتعليقًا على تصريحات قيادة الجيش اللبناني حول ضعف احتمالات العثور على ناجيين بين الأنقاض، قالت شقيقة غسان، إيملي حصروتي: "ليس لدينا دليل حاسم على حياة أخي، ولا دليل على موته، ولكن أنا وعائلتي نحترم المصدر الرسمي ونحن عائلة مؤمنة".

    وطالبت في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" بمواصلة البحث عن المفقودين ومن بينهم غسان، الذي وصفته بـ"المغدور، لمعرفة الحكومة اللبنانية طوال 6 سنوات بوجود هذه المواد الخطرة بالقرب من العاملين بالمرفأ دون التعامل معها".

    يأتي ذلك، بعدما قالت إيميلي، وهي متخصصة في تطوير المحتوى التلفزيوني، في مقطع فيديو مصور قبل أيام، إن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن المفقودين من العاملين بإهراءات مرفأ بيروت"، وانتقدت ما وصفته بـ"انعدام مهنية الأجهزة المعنية والتعاطي بخفة مع وجع المكلومين".

    الموضوع:
    انفجار مرفأ بيروت (107)

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    الكلمات الدلالية:
    بيروت, لبنان, انفجار
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