"سيكون مغامرة غير محسوبة النتائج"... حركة عربية تحذر من عدوان إسرائيلي

وجهت حركة "حماس"، تحذيرا شديد اللهجة، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، محذرة إياهم من "ارتكاب أي حماقة تجاه قطاع غزة".

شدد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" محمود الزهار في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم" على أن "أي عدوان إسرائيلي على القطاع سيكون بمثابة مغامرة غير محسوبة النتائج"، موضحا أن "الاحتلال يهدف لفرض وقائع دون ثمن، تتمثل في استمرار حصاره وتضييقه على الحاجات والمقومات الأساسية للفلسطينيين في غزة".

وبين الزهار أن "كل الأطراف المعنية والمطلعة تقول إن الكيان الإسرائيلي لا يستطيع أن يرد بالطريقة التي يتحدث بها غانتس ومن شابهه، لذلك على الإسرائيليين أن يرفعوا الحصار، وأن يستجيبوا للمطالب الإنسانية الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع المالية، بدلاً من التهديدات التي لا ترهبنا".

وأضاف: إن أراد غانتس ونتنياهو الدخول في مواجهة مع قطاع غزة ستكون تلك المواجهة بالنسبة لهم مغامرة، لاسيما في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا في صفوف الإسرائيليين وتحديداً في صفوف الجيش، وعلى الاحتلال أن يتحمل نتائج تلك المواجهة".

وعن استمرار القوات الإسرائيلية باستهداف مواقع المقاومة مع إطلاق دفعات البالونات الحارقة، قال: "سيكون لكل فعل رد فعل".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي قد توعدا، مساء أمس الأحد، "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ب"رد قاس" حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه مستوطنات الغلاف.