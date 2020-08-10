وزير التعليم الأردني يتحدث عن عودة الدوام الدراسي في ظل كورونا

تحدث وزير التعليم الأردني تيسير النعيمي، اليوم الاثنين، عن عودة الطلاب إلى الدوام الدراسي في ظل المخاوف من جائحة كورونا.

نقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية عن النعيمي قوله بأن ما تم تداوله حول دوام المدارس هو مجرد خطة تم وضعها ضمن خطط وسناريوهات أخرى تحسبا لأي طارئ قد يرافق بدء العملية الدراسية.

وأوضح النعيمي أن الخطة جاءت اعتمادا على تجارب دول متقدمة، مشيرا إلى أن السيناريو الأساسي هو الدوام الطبيعي الذي تم اعتماده في نهاية الأمر.

أكد النعيمي أنه في ضوء استقرار الوضع الوبائي "أعلنا بشكل واضح أن بدء الدوام سيكون في الأول من سبتمبر/ أيلول بشكل طبيعي ولا صحة لما يتم تداوله حول الدوام بالتناوب".

يذكر أن الأزمة بين الحكومة الأردنية والمعلمين ما زالت قائمة، وذلك على خلفية إغلاق النقابة واعتقال عدد من أعضائها مؤخرًا.

وانطلقت في عدة محافظات أردنية تظاهرات شارك فيها معلمون ومواطنون، طالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها بوقف عمل النقابة لمدة عامين، والإفراج الفوري عن معتقلي النقابة، التي تعد أكبر النقابات المهنية في البلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد واصلت اعتقال الأساتذة والنقابيين بعد تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن قرار وقف نقابة المعلمين، وإدانة اعتقال قيادات النقابة، كما ذكرت وسائل إعلام أردنية.