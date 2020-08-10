الدفاع المدني السوداني يتحرك لمساعدة المحاصرين في مناطق التعدين

وحضرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الاثنين، عبر الطيران يرافقها أعضاء غرفة محلية أبوحمد للوقوف والاطمئنان على أوضاع وأحوال المحاصرين بالمياه جراء نزول الوديان في مناطق التعدين بمناطق قبقبة والنابع التي تبعد حوالي 271 كم عن مدينة أبوحمد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

واطمأن فريق الغرفة على أوضاع المحاصرين وخاصة الوضع الصحي لهم وقدم الدعم الغذائي والطبي من محاليل وريدية ومضادات حيوية وأدوية.

ويقدر عدد المعدنين المحاصرين ب 2000 معدن بمناطق متفرقة بين منطقة النابع وشلاتين وتلخصت حاجتهم في مياه الشرب والمواد الغذائي، من جانبها أعلنت الغرفة عن تواصل الجسر الجوي لتوفير المواد الغذائيه للمحاصرين بتلك المناطق خلال اليوم حتى الاطمئنان.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية قد أعلنت، في البيان اليومي للجنة الفيضان، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع مناسيب المياه في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي شهد استقرارا، حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـ 4 سم.

وسجلت محطة القياس في عطبرة 15.78 سم وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بـ 10 سم وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجرى النيل وملء المناطق المنخفضة حول النيل، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية.