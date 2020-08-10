نائب لبناني يقترح طريقة التغيير الوحيدة لهذه الطبقة السياسية

اعتبر النائب عن كتلة "المستقبل" النيابية محمد الحجار، اليوم الاثنين، أن هناك عملاً ما في الكواليس لحض هذه الحكومة على الاستقالة.
وقال النائب اللبناني في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "إذا فعلاً تقدمت هذه الحكومة باستقالتها والأطراف التي راعت هذه الحكومة غيرت في الأداء وذهبت إلى حلول قدمها المجتمع الدولي، يعني انتخابات نيابية مبكرة يسبقها قانون انتخابي جديد، وحكومة محايدة أو حكومة وحدة وطنية، فهذا الأمر من الممكن أن يضع لبنان على سكة الإنقاذ لأن هذه الحكومة لم يعد هناك أي أمل منها، مر عليها 7 أشهر وحتى الآن لم تقدم على أي عمل إصلاحي ولم تقدم إنجازات".
وأضاف: "هناك نوع من التنصل من المسؤولية يمارسها العهد وفريقه والحكومة، كان من المفترض بتقديري أن يقدموا استقالتهم منذ اللحظة الأولى التي حصل فيها هذا الانفجار، والذي أظهر حجم الإهمال الكبير الذي حصل في تكديس شحنة نيترات الأومونيوم في المرفأ مع الخطر الكبير على العاصمة هذا إذا ما كان هناك أسباب أخرى".
وأكد الحجار أن "تيار المستقبل" ليس على ثقة بالتحقيق المحلي، وكان من المفترض أن يقدموا استقالتهم، هذا الأمر لم يحصل وكانت ردة الفعل الشعبية التي حصلت والتي رأيناها من أناس مقهورين ومصابين ومحزونين ولهم كل الحق بمطالبهم، ومنها استقالة الجميع".
وشدد على أن "موضوع استقالة نواب "تيار المستقبل" حاضرة بأي وقت ولكن السؤال هل الاستقالة اليوم تحقق الغرض منها؟". لافتاً إلى أن المطلوب اليوم كما يطالب المتظاهرين تغيير الطبقة السياسية كلها، لأنها فقدت الثقة بغالبية هذه الطبقة وإن لم نقل في بعض الأحيان في كل الطبقة السياسية وبالتالي طريقة التغيير الوحيدة لهذه الطبقة السياسية هي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة".
وتابع الحجار قائلاً: ""تيار المستقبل" يريد انتخابات نيابية مبكرة، وأول من أطلقها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عند تقديم استقالة حكومته عام 2019، وكان السياسي الوحيد الذي لديه الشجاعة لتقديم استقالته من الحكومة ليتحمل مسؤولياته، وإذا كان لا بد من الاستقالة، فالاستقالة يجب أن تخدم إجراء الانتخابات النيابية المبكرة وكذلك الهدف بأن يبقى حد أدنى من انتظام العمل المؤسساتي في البلد، وهذا ما نقوم به، نحن غير متمسكين أبداً بمواقعنا ولكن أي قرار ستأخذه كتلة المستقبل يجب أن يخدم هدف محدد بالتنسيق مع الأفرقاء السياسيين".
ولفت إلى أن لبنان يعاني، اليوم، من نكبة التفجير المجرم الذي حصل ونكبة الوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار ونكبة حكومة وعهد لم يحسنا مقاربة المشاكل.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)