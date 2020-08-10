الخرطوم تكشف سر ظهور طوابير الخبز من جديد

كشفت العاصمة السودانية الخرطوم، سر ظهور طوابير الخبز من جديد، في مخابز العاصمة خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الباقر عبد الرحمن إبراهيم، الأمين العام لشعبة المخابز في الخرطوم، إن عودة الطوابير أمام المخابز، كانت نتيجة نقص الخبز خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأوضح المسؤول السوداني كان نقص الدقيق يقدر بنحو 30 ألف جوال من حصة ولاية الخرطوم، لأسباب فنية تتعلق ببعض المطاحن.

وأعرب المسؤول السوداني عن أمله أن تعوض هذه الكمية المفقودة خلال هذا الأسبوع.

وحول آلية توزيع الدقيق في بعض المحليات، أشار إلى أن هناك ضرور لضبط سعر الدقيق ليتواءم مع ما تم الاتفاق عليه لتوصيله إلى المخابز.

وعزا إبراهيم هذا إلى تورط شركة مرتبطة بعهد النظام السابق في إدارة تلك المنظومة لاستيراد الدقيق.

وأردف بقوله: "المرجعية في اختيار مخابز لتلبية احتياجات المطاعم من الخبز التجاري هي شعبة المخابز وفق ضوابط وزارة التجارة والصناعة ولاية الخرطوم وذالك بغرض الرقابة".