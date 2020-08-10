وسائل إعلام: طلب وزير المال اللبناني بعهدة الحكومة التي باتت استقالتها حتمية

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن "الوزير غازي وزني حضر حاملاً كتاب استقالته لكنه لم يتقدم بها وإذا لم يعلن دياب استقالة جماعية فتصبح بعهدة رئاسة الحكومة".

مراسلة "الجديد": الوزير غازي وزني حضر حاملاً كتاب استقالته لكنه لم يتقدم بها وإذا لم يعلن دياب استقالة جماعية فتصبح بعهدة رئاسة الحكومة — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 10, 2020

وأضافت القناة نقلاً عن مصادرها أن "الاستقالة الجماعية للحكومة باتت حتمية".

مراسلة "الجديد" نقلاً عن مصادر بعبدا: الاستقالة الجماعية للحكومة باتت حتمية — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 10, 2020

من جهته قال مصدر نيابي لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إنه "من المرجح أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية استقالته من الحكومة، اليوم الإثنين، بعد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي".

وتأتي استقالة الحكومة على خلفية الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، وخلف أضراراَ جسيمة في بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية إلى رئيس الحكومة حسان دياب.

وكذلك قدمت أمس الأحد، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، استقالتهم من الحكومة على خلفية إنفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.