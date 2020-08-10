وسائل إعلام: استقالة وزير المال اللبناني بعهدة رئيس الحكومة

أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزير المال اللبناني غازي وزني، حضر إلى السرايا الحكومية لتقديم استقالته.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن "الوزير غازي وزني حضر حاملاً كتاب استقالته لكنه لم يتقدم بها وإذا لم يعلن دياب استقالة جماعية فتصبح بعهدة رئاسة الحكومة".

مراسلة "الجديد": الوزير غازي وزني حضر حاملاً كتاب استقالته لكنه لم يتقدم بها وإذا لم يعلن دياب استقالة جماعية فتصبح بعهدة رئاسة الحكومة — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 10, 2020



يتبع..