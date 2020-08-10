رجال الإنقاذ الروس يعملون في موقع الانفجار في بيروت حتى يوم السبت

أعلن ممثل المركز الوطني لإدارة الأزمات اللواء سيرغي فورونتسوف للصحفيين أن فرقة وزارة الطوارئ الروسية ستعمل في موقع الانفجار في بيروت حتى يوم السبت المقبل.

وقال فورونتسوف "نخطط لمواصلة العمل حتى يوم السبت. يوم السبت، سيعقد اجتماع لمقر عمليات الإنقاذ".

كما أشار إلى أنه مع الأخذ بعين الاعتبار أعمال الشغب التي تجري في بيروت، اتخذ قائد الجيش اللبناني قرارًا بتعزيز حماية فرقة وزارة الطوارئ الروسية: القاعدة الرئيسة ومكان الحادث.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع نحو 154 قتيلاً و5 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.

وأرسلت روسيا عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية ونشرت مستشفى ميدانيا على بعد 5 كم عن مركز الانفجار.