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    الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019

    "على غرار انفجار لبنان"... أبو الغيط يحذر من "كارثة" أخرى على سواحل دولة عربية

    © AFP 2020 / JOHN THYS
    العالم العربي
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    حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مجددا من خطورة وضع السفينة صافر، والتي تعد خزان نفط عائماً قرب السواحل اليمنية وتحمل مليون برميل نفطٍ.

    البحر الأحمر
    © Sputnik . Amro Omran
    صحيفة تحذر من "قنبلة موقوتة" في ميناء عربي تهدد بكارثة هي "الأكبر" في العالم
    وقال أبو الغيط، إن "كارثة لبنان وما أحدثته من دمارٍ مروع، تذكرنا بخطورة وضع هذا الخزان النفطي العائم قبالة السواحل اليمنية والذي لم تجر له أي صيانة منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2015"، داعياً مجلس الأمن إلى التدخل بصورة فورية لتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول الخزان وإجراء الصيانة المطلوبة.

    وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن "السبب الرئيسي في تعطل عمليات الصيانة هو ما يمارسه الحوثيون من تضليل ومراوغة للحيلولة دون دخول الفريق التابع إلى الأمم المتحدة إلى السفينة التي كان مجلس الأمن قد عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاعها منتصف الشهر الماضي".

    وحذر المصدر من أن "المياه دخلت مؤخرا إلى غرفة محرك الناقلة، ما زاد من مخاطر غرقها أو انفجارها، وبرغم أن عملية إصلاح مؤقتة قد أُجريت لها فقد أكدت الأمم المتحدة أن الأمر يمكن أن ينتهي لكارثة، خاصة فيما يتعلق بالتأثير المدمر لغرق "صافر" أو تعرضها للانفجار على الحياة البحرية في البحر الأحمر".

    ونقل المصدر عن أبو الغيط، قوله إن "موقف الحوثيين اللامبالي بهذه الكارثة المحتملة يعكس انعدام مبالاتهم بكافة المآسي التي يُعانيها الشعب اليمني منذ اندلاع الحرب، بل واستعدادهم إلى مفاقمة هذه المعاناة من أجل الاحتفاظ بنفوذهم وسلطتهم".

    انظر أيضا:

    اليمن يدعو روسيا والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للعب دور حاسم لتفادي كارثة "صافر"
    بالتفاصيل... صفقة لإفراغ ناقلة صافر من النفط في اليمن
    وزير الإعلام اليمني: خزان "صافر" قد يسبب كارثة أسوأ من انفجار بيروت
    اليمن.. الحوثي يطالب بطرف دولي محايد في أزمة ناقلة صافر لمنع حدوث كارثة
    الإرياني: نطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه تلاعب "الحوثيين" بملف خزان صافر
    الكلمات الدلالية:
    جامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, لبنان, اليمن
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