تسجيل
14:15 GMT10 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المشفى الميداني التابع لروسيا في بيروت

    هيئة الرقابة الفيدرالية: روسيا تساعد لبنان وعددا من الدول في محاربة "كورونا"

    © Sputnik . Zahraa El Amir
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (68)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/08/1046223755_0:296:3072:2024_1200x675_80_0_0_90d0aef79cb51ff4471b933cf7e5b55b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008101046241234-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، اليوم الإثنين، أن الهيئة تقدم المساعدة إلى لبنان وغينيا وفيتنام وأبخازيا، في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتواصل تقديم المشورة للزملاء في طاجكستان وقرغيزستان وكازاخستان، عبر الإنترنت، وتعول على استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن.

    موسكو - سبوتنيك. قالت بوبوفا، خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس التنسيق التابع للحكومة الروسية حول مواجهة فيروس كورونا: " يواصل زملاؤنا العمل في غينيا وفيتنام وذلك بتقديم المساعدة، حيث إن مختبرنا المتنقل موجود في فيتنام بشكل دائم...ويواصل عمله بشكل نشط"

    وأضافت بأن الهيئة، وفقا لتعليمات الرئيس الروسي ورئيس الحكومة، تواصل العمل لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للزملاء في دول الاتحاد السوفييتي السابق والعالم.

    وأكدت رئيسة الهيئة، على مواصلة إجراء الفحوص لعدد كبير من الأشخاص في غينيا، بما في ذلك وقيادة البلاد في مختبر الهيئة بمدينة كينديا.

    وتابعت قائلة: "الفريق المختص لمواجهة الوباء يواصل عمله في بيروت لتقديم المساعدة، كما أن مجموعة من علمائنا يعملون في أبخازيا منذ أكثر من أسبوع، وذلك خلال فترة الموسم السياحي".

    وأكدت بوبوفا أن بعض اختصاصيي الهيئة عادوا من بعض بلدان رابطة الدول المستقلة: "لقد عاد الزملاء من طاجكستان وقرغيزستان وكازاخستان، ونواصل التشاور عبر الإنترنت من أجل تقديم المساعدة. واليوم أصبحت نتائج الجهود المشتركة في هذه البلدان واضحة تماما، ومعدل انتشار الوباء آخذ في الانخفاض، والديناميكيات تتحسن. ونأمل بتحقيق نتائج إيجابية مشتركة ليعم الاستقرار خارج حدود روسيا في أقرب وقت ممكن".

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد-19 في العالم إلى 19.1 مليون إصابة، بينما بلغت حالات الوفاة 716 ألف حالة.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (68)

    انظر أيضا:

    الخارجية الروسية: روسيا ولبنان يتفقان على الخطوات العملية للعمليات الإنسانية في بيروت
    روسيا ترسل أول طائرة مساعدات إلى بيروت على متنها مستشفى متنقل (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, لبنان, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك