تعذر إقامة انتخابات "الشيوخ" المصري في 4 دول

أفادت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بأنه قد تعذر إقامة انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج في 4 دول بسبب.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الوزيرة المصرية إن الوضع الداخلي لتلك البلاد هو ما حال دون إقامة انتخابات مجلس الشيوخ بها.

وأوضحت مكرم أن الدول هي: ليبيا، سوريا، اليمن، والصومال، نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الداخلية للسماح بالتصويت.

ودعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المصريين المقيمين بالداخل إلى المشاركة في الانتخابات المقرر انطلاقها غدًا ولمدة يومين، موضحة أنّه حق دستورى لكل المصريين.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، قد دعا جميع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال إبراهيم: "أدعـو المصريين إلـى النزول بكثافة يومي الاقتراع المحددين فى الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممـارسـة حقهم السياسي وإظهار صورة مصر المشرقة للعالم أجمع".