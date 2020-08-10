وزير الصحة: الحكومة اللبنانية تقدم استقالتها

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الاثنين، إن حكومة حسان دياب قررت الاستقالة، وأن الأمر سيعلن لاحقا اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان عدد من الوزراء استقالتهم على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين فور خروجه من السراي الحكومي، نقلته مراسلة "سبوتنيك" في لبنان: "نعم استقالت الحكومة"، مضيفا أن دياب "سيعلن الأمر بعد قليل".

وشدد على أن "الاستقالة ليست تهرباً من المسؤولية".

وعقدت الحكومة جلسة برئاسة حسان دياب بحضور 18 وزيراً، و غياب الوزراء المستقيلين ، حيث تم إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.

وفي السياق أعلنت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر خلال جلسة مجلس الوزراء استقالتها.

وقالت عكر في مداخلة خلال الجلسة "إن وقوع هذه الكارثة يقتضي استقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والاستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟".

وأضافت "بعد استقالة الحكومة سأبقى أعمل لآخر لحظة رسمياً وشخصياً لتخفيف الوجع، لأنّ هذا بديهي ولأن الواجب يفرض ذلك"، مشيرة إلى أن "الاستقالة لقناعات مبدئية تُحترم، أما الاستقالة خوفاً أو إستعطافا لشارع بل شوارع وقوى بحثاً عن مستقبل "الأنا" فهي لا تعكس مسؤولية بالنسبة لي".

وتأتي استقالة الحكومة على خلفية انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.