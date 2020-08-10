غوتيريش يدعو لتحقيق شفاف بانفجار مرفأ بيروت وإصلاحات طويلة المدى

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعم الأمم المتحدة للبنان في أعقاب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، داعيا لتحقيق شفاف في الكارثة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان، اليوم الاثنين، إن "الأمم المتحدة تدعم لبنان بكل الطرق الممكنة"، داعيا لدعم دولي للبنان، ومؤكدا أن "الكارثة عظيمة ولكن لبنان ليس لوحده".

ودعا غوتيريش إلى تحقيق شفاف في حادث المرفأ، داعيا كذلك السلطات إلى "إحداث إصلاحات على المدى الطويل".

واعتبر الرئيس اللبناني المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تهدف لتضييع الوقت والقضاء يجب أن يكون سريعاً للتأكيد من هو مجرم.

وذكر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية عبر موقع "تويتر": "الرئيس عون اعتبر ان المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت، والقضاء يجب ان يكون سريعاً من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون اعتبر ان المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت، والقضاء يجب ان يكون سريعاً من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2020

ويشهد لبنان حالة من عدم الاستقرار والغضب الشعبي بعد الانفجار الذي وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ بيروت وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.