محمد بن سلمان يتواصل مع أسرة مساعد وزير الدفاع السعودي الراحل

تواصل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مع أسرة مساعد وزير الدفاع السعودي الراحل، محمد العايش.

وأجرى ابن سلمان اتصالا هاتفيا مع خالد نجل مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، عبّر فيه عن تعازيه له ولأسرته في الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أثنى الأمير محمد بن سلمان على ما قدمه الفقيد طوال حياته في خدمة دينه ووطنه وتفانيه فيما أوكل إليه من مهام في مختلف المناصب.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العايش توفى إثر "مرض عانى منه"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوزارة في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه".

وتابعت: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".