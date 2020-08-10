مصر... التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ينطلق غدا والاقتراع بالخارج ينتهي اليوم

يتوجه المصريون، غد الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر التصويت حتى بعد غد الأربعاء، فيما ينتهي التصويت في الخارج مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد استمراره ليومين.

القاهرة- سبوتنيك. وأعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسمها، اليوم الاثنين، أنه "في إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري".

وأشار البيان إلى "اشتراك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان"، بالإضافة إلى اتخاذ "عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات أوضاعها لعمل احتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع".

ووفقا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد انتهت الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ في تمام الثانية عشرة من ظهر السبت الماضي، وبدأ التصويت أمس للمصريين في الخارج، ويستمر حتى مساء اليوم الاثنين، ليبدأ غدا الثلاثاء التصويت في الداخل ليومين متتالين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الاثنين 27 تموز/يوليو، القوائم النهائية للمرشحين في مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية والقوائم، وصاحب ذلك انطلاق الدعاية الانتخابية. وأعلنت الهيئة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، بما فيها حجم الإنفاق على الدعاية لكل من مرشحي المقاعد الفردية والقوائم، وكذلك ضوابط تلقي التبرعات، وعدم استخدام المال العام في الدعاية، أو استخدام الدعاية في غير أغراضها، كما شددت اللجنة على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية خلال الدعاية الانتخابية لمقاومة انتشار وباء (كوفيد-19).

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في مصر للمرة الأولى منذ إقراره في دستور 2014، على مئتي مقعد، نصفها يجري الانتخاب عليها بنظام الفردي بينما النصف الآخر بنظام القوائم، حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يجري انتخاب الثلثين فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث.

ويقتصر الترشح في الانتخابات على قائمة واحدة تحت عنوان القائمة الوطنية، وتضم تحالفا من 11 حزبا، منها أربعة أحزاب معارضة، وتعتبر القائمة الوحيدة التي تخوض الانتخابات من دون منافس فائزة في حالة حصولها على تأييد 5 بالمئة من إجمالي من يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم حوالي 63 مليون ناخب، وإذا لم تحصل على تلك النسبة تعاد الانتخابات على القائمة، فيما بلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 780 مرشحا، يتنافسون على مئة مقعد في أنحاء الجمهورية، وذلك وفق القوائم النهائية للمرشحين التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي.