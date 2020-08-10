بكلمة مؤثرة... حسان دياب يسلم استقالة الحكومة اللبنانية إلى الرئيس... صورة

غادر رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب قصر بعبدا الرئاسي بعد أن سلم الرئيس ميشال عون كتاب الاستقالة.

وعبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نشرت الرئاسة اللبنانية صورة لرئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وهو يسلم كتاب استقالة الحكومة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا.

وعلقت الرئاسة على كلمة قالها دياب "الله يحمي لبنان" .. "هيدا اللي بقدر قولو".

الرئيس دياب مغادراً قصر بعبدا: الله يحمي لبنان .. "هيدا اللي بقدر قولو" pic.twitter.com/RSrQBLmbyj — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 10, 2020

بالمقابل شكر الرئيس عون دياب وطلب من الوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور شقير: الرئيس عون شكر دياب والوزراء وطلب منهم الاستمرار بتصريف الاعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 10, 2020

وفي وقت سابق، وتحديدا مساء اليوم، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة الحكومة اللبنانية.

يأتي ذلك بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

وأدى انفجار في مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم بحسب السلطات الرسمية، إلى دمار شامل في منطقة المرفأ ومحيطه، ومقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص.