فيديو مدهش... "فاقد الساقين" ينظف شوارع بيروت بعد الانفجار

يسعى بعض اللبنانيون إلى تخطى كارثة انفجار المرفأ، التي هزت العاصمة بيروت، الثلاثاء الماضي، بالبدء في تنظيف الشوارع التي تضررت من الانفجار.

ورغم خروج بعض الشباب في مجموعات لتنظيف الشوارع، خرج أحد الرجال على كرسي متحرك وبيده مكنسة للمشاركة في هذه العمل، رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشر موقع "دويتشه فيله" الألماني مقطع فيديو يرصد لحظات مؤثرة للرجل وهو يقوم بتنظيف الشوارع مستعينا بكرسي متحرك، لأنه فاقد الساقين.

ويقول الموقع: "عقب انفجار بيروت خرج الرجل إلى شوارع المدينة التي تضررت ليشارك في تنظيفها".

ويقول الرجل: "أفعل ذلك من أجل أولئك الذين ماتوا في الانفجار".

ويقول محمد بريز، الذي فقد ساقيه في حادث قبل أعوام: "عندما رأيت بيروت تتألم... ورأيت الضحايا وذويهم، نسيت مشاكلي الخاصة ونزلت إلى الشارع لتقديم ما أستطيع فعله".

Following the blast in Beirut, this man has taken cleanup into his own hands. pic.twitter.com/4Xd4Frt7YR — DW News (@dwnews) August 10, 2020

ويقول الموقع: "ما قام به محمد أصبح مصدر إلهام للشباب الذين تناسوا انتماءاتهم الطائفية وبدؤوا في العمل"، مشيرا إلى قوله: "أتمنى أن ننسى انتماءاتنا الطائفية ونعمل معا من أجل لبنان".

وشهد لبنان، انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيلًا ونحو 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث، إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني، بيروت مدينة منكوبة، وأعلنت حالة الطوارئ على خلفية الحادث.