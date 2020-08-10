صحيفة: حارس شخصي لرئيس مجلس النواب اللبناني يطلق النار على المتظاهرين... صورة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة لشاب تقول أنه أحد الحراس الشخصيين لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وهو يطلق النار على المتظاهرين اللبنانيين.

ويظهر في الصورة الحارس الشخصي لبري وهو يطلق النار من بندقية خرطوش على حشود من المتظاهرين، بينما هزت احتجاجات ضخمة العاصمة اللبنانية.

وشهد لبنان انفجارًا مدويا، يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيلًا ونحو 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

Top Lebanese official's bodyguard is spotted firing live rounds at protesters https://t.co/QXQ6DjinJD — Daily Mail Online (@MailOnline) August 10, 2020

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأعلنت حالة الطوارئ على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن كارثة كبرى حلت ببلاده.

وأسفرت الاحتجاجات التي اندلعت من قبل الشعب اللبناني، عن تقديم الحكومة برئاسة حسان دياب استقالتها اليوم الاثنين.