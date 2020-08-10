كنز يهبط على سيدتين من السماء في مصر... فيديو

فوجئت سيدتان في إحدى قرى دلتا مصر بأن لهما شقيق متوفى، وأن لهما الحق في الحصول على إرثه لأنه لا يوجد ورثة آخرين.

الحكاية جاءت في تقرير تلفزيوني أذاعته فضائية "دي أم سي" المصرية، وتفاصيلها كما جاءت في التقرير، أن السيدتان سعدية (77 عاما)، وفتحية (80 عاما)، فوجئتا بموظف من المحكمة يسلمهما خطابا يطالبهما بضرورة الحضور إلى المحكمة للحصول على ميراثهما من أخ لهما يدعى إبراهيم توفي وترك أراض زراعية ولا يوجد ورثة آخرين غيرهما.

وتقول الأختان في التقرير إنهما لم يعرفا بأمر وجود أخ لهما من قبل، وكانت مفاجأة كبيرة لهما.

وفي التقرير تقول سعدية إن والدها كان قد تزوج من امرأة في قرية مجاورة لهما قبل زواجه بأمها وانجب من الزوجة الأولى طفل، ولم يبلغ أحد بزواجه الثاني غير زوجته.

وأضافت أن الزوجة الأولى رفضت إبلاغ أحد أن لابنها أشقاء حتى يستحوذ ابنها على ميراث أبوه وحده، إلا أن الولد توفي بعد وفاة أمه بفترة قصيرة، ولم يكن له ورثة، فأصبحت الأرض مشاعا ووضع بعض الأشخاص أيديهم عليها، وعندما حدث اختلاف بينهم ذهبوا إلى المحكمة التي طلبت البحث في السجلات فاكتشفوا وجود سعدية وفتحية، وأبلغوهما بضرورة الحضور للحصول على الإرث.