استقرار معدل إصابات كورونا بمصر... وشركة طيران عالمية تستأنف الرحلات للبحر الأحمر

استمرت معدلات الإصابة بوباء كوفيد-19 تحت مستوى المائتي إصابة يوميا، لتسجل اليوم الاثنين 174 حالة، فيما سجلت وفيات اليوم 26 حالة وفاة.

القاهرة - سبوتنيك. وفي ظل الانخفاض الملحوظ لأعداد الإصابات والوفيات في مصر، أعلن رئيس سلطة الطيران المدني المصري أشرف نوير اليوم، أنه "تم التصديق على تشغيل شركة (إيزي جت) البريطانية أحد أهم شركات الطيران على مستوى العالم وأوروبا، رحلات طيران عارض إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين".

واعتبر نوير، أن هذه الخطوة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية، خاصة بعد ما شهده قطاع الطيران من تأثر خلال الفترة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الاثنين، فقد تم "تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ولفت البيان إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى "خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى اليوم".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة".

وشهدت معدلات الإصابة في مصر ارتفاعا محدودا على مدار الأسبوع الماضي، لتتجاوز عدد الحالات اليومية 170 حالة ليومين متتاليين، بعد تراجعها لأقل من 120 حالة يوميا الأسبوع الماضي، كما شهدت معدلات الوفاة تراجعا ملحوظا في الفترة الماضية لتتراوح حول العشرين وفاة يوميا بعد اقترابها من مائة وفاة قبل أكثر من شهر.



بينما تحسن معدل التعافي من الفيروس بشكل لافت ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين نصف عدد المصابين، ويتجاوز المعدل اليومي ألف متعاف.