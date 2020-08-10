السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر أغسطس

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، رفع أسعار البنزين المحلية لشهر أغسطس/آب الجاري.

وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، فإن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، أعلنت عن رفع أسعارها المحلية للبنزين لشهر أغسطس/آب.

ورفعت أرامكو سعر البنزين/أوكتان 91 إلى 1.43 ريال للتر من 1.29 ريال في يوليو/تموز.

بعد المراجعة الشهرية لأسعار النفط أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر أغسطس في المملكة:

91: 1.43

95: 1.60#الإخبارية — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 10, 2020

كما حددت سعر البنزين/أوكتان 95 عند 1.60 ريال للتر بدلا من 1.44 ريال في يوليو/تموز.

يشار إلى أن أرامكو تقوم بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.