معهد الاقتصاد والسلام: العراق من أقل الدول العربية سلمية وقطر أكثرها أمانا

جاء العراق في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة كأقل الدول سلمية لعام 2020، بينما جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا.

أعلن معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام، في تقرير له، نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن العراق جاء في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة.

وترتيب العراق هو 161 من أصل 163 دولة في جدول السلمية.

وفي المرتبة التي تلي العراق جاءت سوريا، ثم أفغانستان.

أما أكثر الدول سلمية، فكانت إيسلندا ثم نيوزيلندا والبرتغال النمسا.

وعربيا وصلت قطر للمركز الأول بعدها الإمارات وسلطنة عمان.

ويعتمد المؤشر في تقييمه للدول على مؤشرات الأمن والأمان، والصراع المحلي والدولي.