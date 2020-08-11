الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ... صور

أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع الرئاسة المصرية، توجه السيسي إلى لجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة في مصر الجديدة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحا حتى الـ9 مساء بالتوقيت المحلي، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة العامة وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس/آب.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة.

ويشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.