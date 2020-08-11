مصر تبدأ تصنيع عقار "فافيبرافير" لعلاج كورونا

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ تصنيع عقار "فافيبرافير" لعلاج كورونا، بحسب ما ذكرته هيئة الدواء المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن هيئة الدواء أعلنت موافقتها على الطلبات المقدمة من 61 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة نحو استيفاء تسجيل عقار "فافيبرافير"، المستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن هناك 4 شركات تم الانتهاء من إجراءات تسجيل الطلبات التي تقدموا بها، وإصدار إخطارات التسجيل الخاصة بهم، وذلك وفقاً لآليه التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات المعتمدة من قبل السيد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

كما وافقت هيئة الدواء أيضا على الطلبات المقدمة من 27 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة نحو استيفاء إجراءات تسجيل عقار "ريمديسيفير" في مصر، هذا إلى جانب حصول شركة وطنية واحدة فقط على إخطار تسجيل هيئة الدواء المصرية للبدء في تصنيع عقار "ريمديسيفير" بمصانعها، وبذلك يصبح مجموع الشركات التي تقدمت بطلبات لبدء تسجيل عقار "ريمديسيفير" 28 شركة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تقديم 61 طلبا من 61 شركة دواء لبدء اتخاذ إجراءات تسجيل عقار "فافيبيرافير" بتركيز 200 mg Tablet، كذلك الموافقة على 41 طلبا مقدما من 28 شركة لبدء اتخاذ إجراءات تسجيل عقار " ريمديسيفير" بثلاث تركيزات مختلفة.

وتابع الغمراوي في بيان اليوم، أن تلك الموافقات تأتي في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية من أجل تسهيل وتوطين وتوفر أدوية كورونا في مصر، كذلك الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية لهيئة الدواء المصرية ودورها الرئيس في وضع السياسات العامة المنظمة لصناعة الدواء في مصر، وأيضاً وضع الخطط ومراجعة جميع الأنظمة واللوائح الرقابية وتعديلها بهدف تطويرها لمواكبة متطلبات جودة ومأمونية الدواء المصري.