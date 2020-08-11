"قسد" تختطف 9 مدنيين من بلدة سويدان جزيرة في ريف دير الزور

نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الجيش الأمريكي حملة مداهمات جديدة واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة سويدان جزيرة في ريف دير الزور الجنوب الشرقي، وذلك في محاولة للسيطرة على المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بطردها وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية أن "قسد" داهمت منازل المواطنين في بلدة سويدان جزيرة واختطفت 9 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة كما نشرت عدة حواجز داخل البلدة لمنع الأهالي من المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور للمطالبة بطرد "قسد" والجيش الأمريكي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد الجيش الأمريكي و"قسد" التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

وكانت "قسد" قد نفذت حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في مدينة الشحيل في ريف دير الزور الجنوب الشرقي، وذلك بعد اتساع رقعة المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بطرد "قسد" وقوات الجيش الأمريكي من المنطقة.

وفرضت "قسد" خلال اليومين الماضيين حصارها على بلدات الشحيل والبصيرة والحوايج وذيبان في ريف دير الزور، واستقدمت أرتالاً عسكرية إلى مدينة الشحيل مع فرض حظر تجوال واختطاف مدنيين ومنع الأهالي من الدخول والخروج.