الأردن: نخاطب السلطات الروسية للحصول على لقاح "كورونا"

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، أنه يعمل على شراء اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة، سعد جابر، أن بلاده تخاطب السلطات الروسية للكشف عن فعالية اللقاح ضد "كورونا" حسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وقال جابر: "لو تم شراء اللقاح سيتم توزيعه على المواطنين مجانا".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "على حد علمي تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد".

وأضاف بوتين، قائلا: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".

وأشار بوتين إلى أنه يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بإنتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.

وأكد بوتين أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددين وأخيرا إلى المواطنين العاديين. وقال بوتين إن ابنته أخذت اللقاح.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن أول لقاح لفيروس كورونا تم تسجيله في روسيا وأظهر كفاءة عالية.

وقال موراشكو: "بحسب النتائج أظهر اللقاح فعالية وأمانا عاليين، وذلك من خلال اختبارات على المتطوعين، الذين لم تظهر عليهم أي مضاعفات خطيرة".