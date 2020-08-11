محمد بن راشد يطلق مركزا للأبحاث الطبية بقيمة 300 مليون درهم

أعلن حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه مركزا للأبحاث باسمه سيركز على أبحاث الأمراض السارية في الدولة.

وأشار عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن إجمالي تكلفة المركز تبلغ 300 مليون درهم.

وتابع أنه بخلاف تركيز مركز محمد بن راشد للأبحاث على الأمراض السارية في الدولة، فإنه سيركز حول مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف مؤكدا: "نحن بحاجة لمراكز بحثية طبية تتناسب مع طبيعة تركيبة المجتمع في بلادنا".

أطلقنا مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية .. بقيمة إجمالية 300 مليون درهم .. سيركز المركز على أبحاث الأمراض السارية بالدولة بالاضافة للأبحاث حول كوفيد ١٩ .. نحن بحاجة لمراكز بحثية طبية تتناسب مع طبيعة تركيبة المجتمع في بلادنا pic.twitter.com/J7FAaBuMHL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 11, 2020

​وصنفت تقارير عالمية دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، وفي المرتبة العاشرة عالميا من حيث الوقاية وفاعلية علاج مصابي فيروس كورونا في البلاد.

فقد نجحت دولة الإمارات من حيث الإجراءات الحازمة التي اتخذتها وسياسة التوعية المجتمعية في فئات المجتمع ليصبح الجميع، الدولة والمجتمع، يدا واحدة تتصدى لهذه الجائحة.

ورغم الصعوبات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة "كورونا" على اقتصادات كثير من البلدان خاصة المصدرة للنفط إلا أن الإمارات صمدت اقتصاديا وأعلنت هذا الأسبوع عن تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بأجهزة ومستلزمات الكشف عن مرض "كوفيد-19"، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي دعما للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.

كما قدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة "كوفيد-19"، ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمسّ الحاجة إليها.