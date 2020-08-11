بعد تحطم النوافذ في بيروت... سوريا تبدأ بتصنيع الزجاج للبنان وبأسعار مناسبة

دخل معمل زجاج عدرا التابع لوزارة الصناعة السورية على خط تأمين احتياجات لبنان من الزجاج بعد التفجير الذي شهده مرفأ بيروت منذ أيام.

وبحسب "الوطن"، فقد نسّقت وزارة الصناعة ممثلة بمعمل زجاج الفلوت في عدرا الصناعية، مع اتحاد غرف الصناعة، من أجل المساهمة في إعمار مرفأ بيروت والمناطق المتضررة في لبنان، من خلال تأمين مادة الزجاج.

ونقلت الصحيفة عن مدير معمل الزجاج غياث العلي أن: "هناك إمكانية لتأمين كميات ضخمة من الزجاج، من مختلف المقاسات والسماكات، وقد تم إبرام اتفاق مبدئي على 25 ألف متر مربع من الزجاج، مع 7 تجار، ويتم التحضير لإبرام عقود جديدة".

وأضاف المسؤول السوري أنه لا رفع للأسعار، وذلك بهدف دعم لبنان، والمعمل لديه الإمكانيات لتلبية الطلب.