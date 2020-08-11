مستشار الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان: استقالة الحكومة لا تمثل الحل الكامل لمشكلة لبنان

قال بشارة خيرالله، مستشار الرئيس اللبناني السابق، لراديو سبوتنيك: إن "استقالة الحكومة ليست الحل الكامل لمشكلة لبنان لكنها مدخل أساسي للحل".
وتابع خيرالله "أثبتت الحكومة أنها غير قادرة على فعل شيء وهي ميتة منذ ولادتها ميتة لم تنتج أي شيء حتى قبل وقوع الحادثة الكبرى وهي تتحمل مسؤولية الحادثة لا سيما هناك تقارير تؤكد علم رئيس الوزراء بوجود هذه الشحنة وخطورتها ".
وأشار خير الله إلى أن "الحل يبدأ بتشكيل حكومة منتجة من وزراء أصحاب سمعة وكفاءة جيدة يتولون الوزارات ويكونون أصحاب اختصاص وخبرة وتكون الحكومة الجديدة موثوقة من قبل اللبنانيين لأن أي حكومة لا تحظى بثقة الشارع ستفشل".
وأكد خيرالله أن "من ألف ورعى تشكيل هذه الحكومة رأيي أنه لن يستطيع تغطيتها أكثر بسبب النقمة الشعبية ونية الوزراء الذي يتمتعون بالكرامة والاستقلالية الاستقالة، لذلك عندما شعر حزب الله باقتراب أجل الحكومة وإصابتها بالشلل قرر الاطاحة بها وتسهيل مهمة الرئيس الفرنسي الذي اجتمع برؤساء الكتل النيابية واجتمع بالنائب محمد رعد رئيس كتلة حزب الله الذي قال لاحقا إن الحزب مستعد لحكومة جديدة وعندها تبين أن الحزب مستعد للاطاحة بالحكومة" .
وشدد خيرالله على أنه "يجب على كل القوى تسهيل عملية تأليف حكومة مستقلين من أصحاب الاختصاص تعمل وفقا لاجندة محدد لبدء الإصلاحات الإدارية ومواكبة أعمال ترميم الدمار الناجم عن الانفجار واحتواء تداعياته السلبية على الاقتصاد ولملمة ما تبقى من ردم وإصلاح الطرق بأسرع وقت ومواكبة ترميم علاقات لبنان بالدول المستعدة لمساعدته شريطة أن يساعد نفسه كما عليها البدء بإصلاحات ميدانية وسياسية ودبلوماسة واقتصادية حتى يتمكن لبنان من الخروج على قاعدة الحكومة النزيهة الشفافة التي تتشكل من أهل الاختصاص حصرا".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)