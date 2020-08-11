أمريكا تقدم هدية لمصر... وسفير الولايات المتحدة يعتبرها "ردا جميلا"

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة أن أمريكا قدمت هدية إلى مصر كـ"رد جميل" على ما قامت به في بداية جائحة كورونا المستجد.

وقالت السفارة في منشور لها على حسابها الرسمي على "فيسبوك" إن "الأصدقاء الحقيقيين يظهرون وقت الشدائد ويواجهون التحديات معاً".

وأضافت في المنشور: "قامت الولايات المتحدة اليوم بإهداء مصر 250 جهاز تنفس صناعي – أمريكي الصنع".

وتابعت: "من خلال العمل الوثيق مع الحكومة المصرية، سيتم توزيع هذه الأجهزة على المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية للمساعدة في توفير الرعاية المتميزة للمرضى الذين يعانون من المضاعفات الشديدة لـفيروس كورونا COVID-19".

وأضافت السفارة: "في وقت مبكر من الجائحة، قدمت مصر تبرّعاً سخياً للولايات المتحدة بحزمة من الإمدادات الطبية، واليوم أُتيحت لنا الفرصة لرد الجميل من خلال هذه الأجهزة الأمريكية فائقة التطور والمنقذة للحياة".

وفي مقطع مصور نشرته السفارة، قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن العلاقة بين مصر وأمريكا امتدت على مدار 40 عاما، ودفعت جائحة كورونا البلدان للتكاتف والعمل سويا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتنامية.

وتابعت: "لقد عكست شراكتنا مؤخرا روح المسؤولية الجماعية والتضامن المتبادل لصالح شعوبنا".