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    الجيش العراقي يدمر أوكارا لـداعش في الحدود مع السعودية

    محلل عراقي: فصائل تابعة لإيران ربما تكون مسؤولة عما حدث على الحدود العراقية الكويتية

    © Photo / Iraqi Security Media Cell
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    قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، عصام الفيلي، اليوم الثلاثاء، إن "ما جرى على الحدود العراقية الكويتية ربما يكون جزء من عملية قامت بها بعض الفصائل المسلحة القريبة من إيران والتي نقلت عملياتها من استهداف السفارة الأمريكية إلى خارج قطاعات المدن العراقية".

    وتابع الفيلي في مقابلة مع "راديو سبوتنيك" أنه "ربما يكون هذا جزء من عملية استباقية تنفذها هذه الجهات، وهناك جهة أعلنت مسؤوليتها، أما بيانات النفي من قيادة العمليات العراقية ورئاسة الأركان الكويتية فربما لأن الحدث خارج حدود اختصاصها، ولأنها غير معنية في هذا الإطار، إذ تعنى بالأساس في داخل حدودها لكن وكالات الأنباء تداولت هذه الأخبار، إذ أن كل دولة معنية بحدودها وتبقى تصريحات المراسلين الصحفيين هي شاهد العيان في هذه الأحداث".

    الجيش العراقي يدمر أوكارا لـداعش في الحدود مع السعودية
    © Photo / Iraqi Security Media Cell
    بيان من الجيشين العراقي والكويتي بشأن استهداف رتل عسكري أمريكي قرب الحدود
    وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن "بعض القوى السياسية في العراق تريد إشغال الشارع في قضية خارجية لأنها أدركت أن هناك اتجاها في الشارع باتجاه تغيير المنظومة السياسية برمّتها، ولابد من افتعال تعريك خارجي لصرف أذهان الشارع عن المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى تغيير المنظومة السياسية برمتها"، مؤكدا أنه لا "أحد يستطيع جر العراق إلى توتير العلاقات مع الكويت".

    وأكد الفيلي أن "الحكومة ترى أنها صاحبة الشأن الأول في تقدير حجم المخاطر، وهناك مطالبات من بعض القوى السياسية بضرورة أن يذهب الكاظمي إلى إجلاء القوات الأمريكية، لكن الحكومة العراقية تؤكد أن الاتفاقيات مع الجانب الأمريكي لها طبيعة اقتصادية، إلا أن هناك جوانب أخرى يجب تسليط الضوء عليها باتجاه المزاج السياسي أو الجانب العقائدي لدي بعض الجهات السياسية في العراق".

    وأوضح الكاتب عصام الفيلي أن "الولايات المتحدة والفصائل لاتميل إلى المواجهة المباشرة في العراق وكل منهما يختار التوقيت المناسب للرد على العمليات ولم يعلن أن من الطرفين استهداف الآخر فنسمع عن قصف طائرات مجهولة أو فصائل تستخدم اسماء جديدة وكل منهما يتخذ اسلوب المواجهة غير المباشرة".

    وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر أمنية عراقية بأن انفجارا قرب معبر جريشان الحدودي استهدف، مساء أمس الاثنين، قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية.

    ونقلت الوكالة عن المصادر قولها، إن "الانفجار الذي وقع على الحدود بين الدولتين العربيتين، نجم عن استهداف "جماعة مسلحة" لقافلة عسكرية أمريكية"، مضيفة أن "الجماعة المشار إليها، هربت عبوة ناسفة إلى قرب قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي، قرب الحدود مع دولة الكويت".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, الكويت, العراق
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