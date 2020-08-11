خفر السواحل اليوناني: لا نملك أي معلومة عن حادث القارب التركي

أعلن المكتب الصحفي لخفر السواحل اليوناني، اليوم الثلاثاء، أنه لا يملك أي معلومة مؤكدة عن حادث القارب التركي.

وقال متحدث باسم خفر السواحل اليوناني لوكالة "سبوتنيك": "الآن ليس لدينا معلومات عن أي حادث، يقوم خفر السواحل اليوناني بالتحقيق في المنشور التركي، سنكتشف بالضبط ما حدث وننشر رسالة رسمية".

وجاء في بيان لخفر السواحل التركي: "إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني".

وأضاف البيان: "كان على متن الزورق الذي استهدفته البحرية اليونانية مواطنان تركيان ومواطن سوري".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده "ستواصل التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس/ آب الجاري".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، في أنقرة: "سنواصل أعمال البحث الزلزالي والتنقيب في مناطق جديدة بعد ترخيصها شرقي البحر المتوسط نهاية آب/ أغسطس الجاري". وأضاف: "كنا قد رسمنا الحدود الغربية لجرفنا القاري بعد ترخيصها".

ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس الاثنين، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط.