مجلس الأمن الوطني العراقي يناقش "التجاوزات التركية"

ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي، المكون من وزارات الخارجية والعدل والداخلية والاستخبارات وهيئات أخرى، في جلسته الرابعة اليوم الثلاثاء، "التجاوزات التركية" على الأراضي العراقية، وتواجد القوات الأجنبية في العراق.

بغداد- سبوتنيك. وأكد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، الذي ترأس الجلسة، في بيان اليوم "ناقش المجلس التجاوزات التركية على الأراضي العراقية".

وأضاف "الأعرجي أوضح رؤية الحكومة في كثير من القضايا المطروحة للنقاش، ومنها تواجد القوات الأجنبية في العراق ".

وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.

وبنت تركيا 37 قاعدة عسكرية شمالي العراق منذ انطلاق عملية "مخلب النسر" وحتى الآن.

وكانت بغداد قد اعترضت على العملية العسكرية التركية شمالي العراق واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.