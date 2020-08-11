اللجنة العليا للانتخابات في مصر: القانون يضمن النزاهة لكل الاستحقاقات

بدأت في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ، في عملية اقتراع تستمر ليومين على مستوى جميع المحافظات.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، إن الهيئة وزعت القضاة على اللجان الفرعية والعامة، كما تم توزيع الموظفين على كافة اللجان في كل محافظة، مشيرًا إلى أن "الانتخابات ستتم وفق ضوابط ومعايير".

وأشار في تصريحات متلفزة إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الجهات لتعقيم اللجان الفرعية والعامة في صباح يومي الاقتراع الأول والثاني، وعقب انتهاء الاقتراع، علاوة على جولة الإعادة.

وشدد على أن قوانين الانتخاب المصرية توفر الضمانة والنزاهة لكل استحقاق يتم إجراؤه؛ على خلفية إجراء الكثير من الاستحقاق سواء انتخابات تكميلية أو رئاسة الجمهورية أو الاستفتاء؛ والجميع شهد بنزاهة الهيئة وشفافيتها في إدارة العملية الانتخابية.

وأردف أن "47 منظمة محلية و14 منظمة دولية و3 مجالس حقوقية مصرح لها بمتابعة الانتخابات، ولدينا أيضا 30 مؤسسة إعلامية محلية و162 مؤسسة إعلامية دولية تقوم بتغطية الانتخابات".

واستطرد أن الهيئة قامت بكل ما يلزم من إجراءات من أجل الانتخابات في الداخل وأن تخرج بصورة مبهرة للعالم أجمع، والذي ينظر إلى مصر بعين الإعجاب والتقدير نتيجة تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأوضح أن عملية تصويت المصريين في الخارج كانت عن طريق البريد، وأن الهيئة وضعت ضوابط لكي يتم الإدلاء بالصوت في انتخابات مجلس الشيوخ؛ وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للهيئة، وتسجيل البيانات، وظهور رقم كودي خاص بالناخب لا يتداوله غيره.

وأضاف أن عملية تصويت المصريين في الخارج سارت بسهولة، و"نتابع على الموقع الرسمي للهيئة الأعداد التي قامت بتسجيل نفسها وسحبت ورقة الاقتراع، كما أننا على اتصال دائم ومستمر بوزارة الخارجية للاستعلام منها عما يدار من الخارج".