خلال زيارته لبنان... شكري يجري محادثات هاتفية مع سمير جعجع

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، محادثات هاتفية مع رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع، خلال زيارته إلى لبنان، اليوم الثلاثاء، التي التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

وكتبت: "في اتصال هاتفي خلال الزيارة إلى بيروت. سامح شكري يبحث مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تطورات الموقف في لبنان، وسبل إخراج لبنان من الظرف الراهن والمنهج المطلوب لذلك".

وتابعت: "يؤكد شكري التزام مصر بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني".

وواصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جولته على المسؤولين اللبنانيين حيث التقى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يكمل زيارته التي ستشمل العديد من المسؤولين اللبنانيين الآخرين.

واستقبل وزير الخارجية في مطار رفيق الحريري الدولي سفير مصر لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، وكافة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

في اتصال هاتفي خلال الزيارة إلى ⁧#بيروت⁩ ... ⁧#سامح_شكري⁩ يبحث مع رئيس حزب القوات اللبنانية ⁧#سمير_جعجع⁩ تطورات الموقف في ⁧#لبنان⁩، وسُبل إخراج لبنان من الظرف الراهن والمنهج المطلوب لذلك.. ويُؤكد التزام ⁧#مصر⁩ بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 11, 2020

وأكد شكري أن مصر مستعدة للوقوف بجانب الشعب اللبناني ولديها ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير مرفأ بيروت.

وأضاف شكري في مؤتمره الصحفي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: "لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع قائلا: "نكثف الجهود في المجالات كافة ونوفّر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية كما الجسر البحري لإعادة الإعمار".