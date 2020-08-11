قطر ترصد زيادة طفيفة بمعدل الإصابات بكورونا والإجمالي يناهز 114 ألفا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادة طفيفة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث رصدت 384 حالة منذ الأمس، ما يرفع الإجمالي إلى 113646 حالة مسجلة.

ولم تسجل الوزارة القطرية أي حالات وفاة جراء تداعيات الإصابة بـ "كوفيد-19"، فيما سجلت تعافي 331 شخصا من المرض، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليصبح العدد التراكمي لحالات التعافي 110324.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 384 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ وشفاء 331 حالة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 110324.#قنا pic.twitter.com/SKXnKCDsqZ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 11, 2020

​وجددت الوزارة، في بيان، طلبها من المواطنين والمقيمين في الدولة، بضرورة تجنب التقارب الجسدي مع الآخرين، وتجنب الأماكن المزدحمة، وكذلك الأماكن المغلقة التي تعج بالناس.

كما أكدت على أهمية الاستمرار في حماية كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

يذكر أن عدد المصابين بالفيروس القاتل حول العالم تجاوز 20 مليون شخص؛ توفي من بينهم نحو 740 ألفا جراء تداعيات الإصابة.