نتنياهو يحذر "حزب الله" من افتعال أزمة مع إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حزب الله اللبناني، من افتعال أزمة مع بلاده.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، حذّر الحزب اللبناني من خلالها من افتعال أي مشكلة أو أزمة مع إسرائيل.

אמרתי שעל מנת למנוע אסונות מהסוג של נמל ביירות צריך להרחיק את חומרי הנפץ והטילים שחיזבאללה הטמין מכל ריכוזי האוכלוסייה האזרחית בלבנון.



הבהרתי שאם בחיזבאללה חושבים שהם יוכלו לפתור את המשבר בלבנון על ידי יצירת משבר מול ישראל - זוהי תהיה טעות גדולה. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 11, 2020

وأوضح أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي أبدى خلالها استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان، منوها إلى وجوب وصولها إلى المدنيين اللبنانيين مباشرة.

وأفاد نتنياهو بأنه إذا كان "حزب الله" يعتقد أنه يستطيع حل الأزمة في لبنان من خلال خلق أزمة مع إسرائيل، فسيكون ذلك خطأ كبيرا.

وقال نتنياهو في تغريدته: "من أجل منع حدوث كوارث من نوع مرفأ بيروت، يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي وضعها حزب الله عن كل تجمعات السكان المدنيين في لبنان.