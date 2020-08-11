مواطن يوثق لحظة انفجار مرفأ بيروت أثناء مروره بسيارته من أمامه... فيديو

وثّق فيديو صوره أحد المواطنين، حيث كان يمر بسيارته بجانب مرفأ بيروت، لحظة وقوع الكارثة التي راح ضحيتها العشرات وأصيب فيها الآلاف.

ويرصد الفيديو، الذي نشرته قناة "LBC" اللبنانية على يوتيوب لحظة الكارثة التي حدثت، فيما يعتقد أن موجة الانفجار الشديدة قد تسببت في إصابة جميع المتواجدين في المكان، حيث يمكن رصد التصوير العشوائي الذي حدث لاحقا وتطاير الأشياء التي تدمرت في المنطقة.

ويظهر المقطع محاولة أحد المواطنين توثيق لحظة الانفجار من داخل سيارته أثناء مروره أمام مرفأ بيروت، كما عكس لحظات الرعب التي عاشها وزوجته.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة 171 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.