لبنان... المكتب الإعلامي لجبران باسيل يحسم الجدل بشأن وضعه شروطا لتشكيل الحكومة

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المكتب الإعلامي لجبران باسيل نفى نفيا قاطعا ما ذُكر عن وضع رئيس التيار الوطني الحر شروطاً بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وغرد باسيل عبر حسابه على موقع "تويتر"، في وقت سابق من مساء أمس: "أمّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للإسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة وإعادة بناء الثقة بالدولة... نحن في التيار أول من يسهّل وأول من يتعاون".

امّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للاسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة واعادة بناء الثقة بالدولة... نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 11, 2020

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن اسم الدكتور نواف سلام، يتردد بقوة لمنصب رئيس الحكومة المقبلة بدعم أمريكي فرنسي مشترك.

وبحسب "lbc"، فقد تم استمزاج رأي التيار الوطني الحر، فلم يبدِ أي معارضة، علماً أن جبران باسيل كان وافق عليه عندما عرض اسمه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ليترأس أول حكومة، بعد 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، استقالة الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين، ويأتي ذلك بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

أدى انفجار في مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم بحسب السلطات الرسمية، إلى دمار شامل في منطقة المرفأ ومحيطه، ومقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص.

وكُلّف حسان دياب في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان خلفا لسعد الحريري، الذي استقال على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.