"بشارة خير"... انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا في مصر

انخفضت أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر مجددا، اليوم الثلاثاء، حيث ظلت معدلات الإصابة بوباء كوفيد-19 تحت مستوى المائتي إصابة يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا مقابل 174 حالة إصابة و26 حالة وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة".

وشهدت معدلات الإصابة في مصر ارتفاعا محدودا على مدار الأسبوع الماضي، لتتجاوز عدد الحالات اليومية 170 حالة ليومين متتاليين، بعد تراجعها لأقل من 120 حالة يوميا الأسبوع الماضي.

كما شهدت معدلات الوفاة تراجعا ملحوظا في الفترة الماضية لتتراوح حول العشرين وفاة يوميا بعد اقترابها من مائة وفاة قبل أكثر من شهر.



بينما تحسن معدل التعافي من الفيروس بشكل لافت ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين نصف عدد المصابين، ويتجاوز المعدل اليومي ألف متعاف.