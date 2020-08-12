رائد فضاء أمريكي ينشر صورة لبيروت من الفضاء تعبيرا عن تعاطفه مع ضحايا الانفجار

نشر رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عبر فيها عن تعاطفه الكبير مع جميع ضحايا انفجار بيروت.

نشر كاسيدي صورة لمدينة بيروت من الفضاء وعلق عليها: "اليوم أفكر في بيروت، قلبي متعاطف مع جميع ضحايا الكارثة الأخيرة، أرسل لهم الحب من قلبي".

The world is a lot more simple from Space. We really don’t need to live in a world plagued by turmoil. I pray for an Earth where everyone is happy and kind. Mahalo to all you great men on the ISS. 🙏🏽🌺 — Emma🌺 (@QueenEmmaHawaii) August 11, 2020

​ورد أحد المغردين على صورة كاسيدي قائلا: "العالم أكثر بساطة عندما ننظر إليه من الفضاء، لسنا بحاجة للعيش في عالم ممتلئ بالاضطرابات، أصلي من أجل أرض يكون فيها الجميع سعداء ولطيفين".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء 4 أغسطس، إلى 171 شخصا، فضلا عن تأكيد إصابة أكثر من 6 آلاف شخص.

وكان انفجار قد وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية وتسبب في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.

وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ 6 سنوات.

ودعا الرئيس اللبناني الدول الصديقة للإسراع بمساعدة بلاده جراء الدمار الشديد الذي سببه الانفجار وسط أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد.